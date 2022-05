Million Day, i numeri vincenti: l'estrazione in diretta di oggi domenica 22 maggio

22 maggio 2022 a

a

a

Ultima estrazione della settimana di Million Day oggi, domenica 22 maggio, con la consueta caccia al milione di euro. Molti italiani proveranno a sfidare la dea bendata, cosa non semplice. Ma l'occasione è ghiotta e in tanti sperano di cambiare la loro vita. Premi anche per quaterna, terno e ambo, mentre l'estrazione Extra dà la possibilità di vincere 100mila euro. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina.

Video su questo argomento Berlusconi saluta Napoli in un bagno di folla: "Grazie presidente per essere venuto" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.