Million Day, l'estrazione di oggi, venerdì 20 maggio: i numeri vincenti e quelli ritardatari

Nuova estrazione di Million Day oggi, venerdì 20 maggio. Alle 20,30 consueto appuntamento con la fortuna, con il concorso gestito da Lottomatica. La cinquina frutta la bellezza di un milione di euro. Ogni giorno sono migliaia gli italiani che ci provano per cambiare la vita. La quaterna vale mille euro, mentre il terno cinquanta e l'ambo due. I cinque numeri dell'estrazione Extra fruttano 100mila euro. Dopo l’estrazione di giovedì 19 maggio, ricorda Agipronews, il 19 resta leader dei ritardatari con 82 turni di assenza. Completano la top five il 44 a quarantatré turni, il 53 a trentanove, il 21 a ventinove assenze e il 45 a quota ventiquattro. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina. Le combinazioni di oggi sono le seguenti: in aggiornamento.

