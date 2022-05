Superenalotto ed Eurojackpot: continua la caccia al colpo milionario. Jackpot da favola: 206.5 e 92 milioni di euro

18 maggio 2022 a

Nessuno centra il sei al Superenalotto e nessuno il 5 + 2 all'Eurojackpot. I montepremi continuano a salire in maniera vertiginosa. Nel concorso italiano il jackpot vola a 206.5 milioni di euro. Martedì 17 maggio, sei giocatori hanno centrato il cinque e si sono messi in tasca 36.842 euro a testa.

Il sei vale una fortuna: 205 milioni di euro

I due scommettitori che invece hanno indovinato il 4 Stella hanno vinto 46.322 euro. Ma il sei continua a latitare. Manca dal 22 maggio 2021, quando un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo, vinse 156 milioni. Domani, giovedì 19 maggio, nuovo concorso, come sempre estrazione alle ore 20 insieme ai numeri del Lotto. Nemmeno il concorso Eurojackpot, che coinvolge quasi tutti i paesi europei, ha fatto registrare la maxi vincita nel concorso di ieri, martedì 17 maggio. Il 5 + 2 non è stato indovinato e in questo caso il jackpot sale a 92 milioni di euro.

L'EuroJackpot non scherza: in palio un colpo da 92 milioni

Come annuncia il sito Agipronews, festeggiano tre giocatori che hanno centrato il 5 + 1 e che svi aggiudicano 829.835,50 a testa. Le schedine fortunate sono state convalidate in Norvegia, Germania e Danimarca. Sono stati centrati anche ben diciotto "5+0", in questo caso da 77.998 euro ciascuno. Nuovo assalto ai milioni nel concorso di venerdì 20 maggio.

Cinque numeri da indovinare per intascare un milione di euro

