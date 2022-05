La guerra in diretta. Ancora missili su Dnipro. Kiev teme attacchi dalla Bielorussia. Primo soldato russo a processo: rischia l'ergastolo | Foto e video

18 maggio 2022 a

Ore 9.50 - La Russia: "Non lanceremo attacchi nucleari"

"La Russia non può essere la prima a lanciare un attacco nucleare, può lanciarlo solo come rappresaglia. Questo secondo la sua dottrina". Lo sostiene vice primo ministro russo, Yury Borisov secondo l'agenzia Interfax.

Ore 9.45 - A giugno esame della richiesta ucraina di entrare nell'Ue

La domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, a giugno sarà presa in esame. Ad assicurarlo al presidente Volodymyr Zelensky è stato il "collega" transalpino Emmanuel Macron. I due si sono parlati al telefono per settanta minuti.

Ore 9.40 - La Renault se ne va dalla Russia. Al suo posto torna a produrre Moskvich

La Renault nei giorni scorsi ha annunciato che questa settimana uscirà dal mercato automobilistico della Russia. Il sindaco di Mosca a sua volta ora spiega che la fabbrica verrà utilizzata per riavviare il marchio Moskvich che risale all'era sovietica. Poco conosciuta al di fuori dell'Urss, Moskvich è stata fondata intorno al 1930 e ha operato sino al 1991, avendo sempre problemi di qualità.

Ore 9.30 . Ancora molte persone bloccate nell'acciaieria di Mariupol

Ad Azovstal ci sono ancora molte persone e l'Ucraina sta continuando a negoziare per cercare di portarle in salvo. Lo sostiene il vice ministro della Difesa ucraino Hanna Maliar, intervistata dalla Bbc. Ritiene che l'operazione di salvataggio potrà essere considerata conclusa, solo quando tutti i difensori di Mariupol saranno stati evacuati.

Ore 9.20 - In Bielorussia pena di morte per "preparazione" atti terroristici

Il presidente Alexander Lukashenko ha firmato emendamenti al Codice criminale bielorusso per introdurre la pena di morte per la "preparazione" di atti ti terrorismo.

Ore 9.15 - Missili anche su Odessa

Attacco missilistico dal mare su Odessa. Le truppe russe continuano a distruggere le infrastrutture della regione. Non si registrano vittime.

Ore 8.30 - Finalndia e Svezia consegnano richiesta di adesione alla Nato

Gli ambasciatori della Finlandia e della Svezia, Klaus Korhonen e Axel Wernhoff, hanno consegnato formalmente la richiesta di adesione alla Nato al segretario Jens Stoltenberg.

Ore 8.20 - Missili sulla città di Dnipro

Continuano gli attacchi missilistici della Russia. Questa mattina è stata colpita la città di Dnipro. Distrutte le infrastrutture dei trasporti. Un missile sarebbe stato abbattuto dalla contraerea ucraina, ma i frammenti sarebbero caduti in un cortile privato e una donna sarebbe rimasta ferita.

Ore 8.10 - Kiev: "Rimane la minaccia di attacchi dalla Bielorussia"

Secondo lo stato maggiore dell'Ucraina, resta la minaccia di attacchi dalla Bielorussia, sia missilistici che aerei. L'esercito russo starebbe continuando a mantenere unità delle forze armate nelle aree di confine delle regioni di Bryansk e Kursk.

Ore 8.5 - Primo processo per crimini di guerra

Oggi a Kiev inizia il primo processo per crimini di guerra da quando è iniziata l'invasione. Sarà seguito da altri procedimenti. Alla sbarra Vadim Shishimarin, 21 anni. E' accusato di aver ucciso un uomo di 62 anni nel nord-est dell'Ucraina il 28 febbraio. Il giovane soldato originario di Irkutsk in Siberia, su cui pendono le accuse di crimini di guerra e omicidio premeditato, rischia l'ergastolo. Secondo le autorità ucraine il giovane sta cooperando e ammettendo i fatti avvenuti appena pochi giorni dopo l'invasione russa.

Ore 8 - Le Nazioni Unite: "Uccisi 3.752 civili ucraini"

Nuovo rapporto delle Nazioni Unite. Dall'inizio dell'invasione, in Ucraina sarebbero stati uccisi 3.752 civili. Altri 4.062 invece sono rimasti feriti.

Ore 7.45 - Russia pronta a uscire da Oms e Wto

La Duma, camera del parlamento russo, valuterà il possibile ritiro del Paese dall'Organizzazione mondiale della sanità e da quella del commercio (Wto). Il Paese guidato da Vladimir Putin rischia di restare sempre più isolato.

Ore 7.30 - Gli 007 inglesi: "Problemi di risorse per i militari russi"

Secondo gli 007 inglesi, i russi continuano ad accusare "problemi di risorse in Ucraina" che ostacolano le operazioni militari. Mariupol è stata assediata per dieci settimane, ma la resistenza ucraina ha ritardato la capacità russa di ottenere il pieno controllo della città. Sempre secondo l'intelligence ''nel tentativo di avere la meglio sulla resistenza ucraina, la Russia ha fatto un notevole uso di altro personale", in particolare forze cecene soprattutto a Mariupol e Luhansk.

Ore 7.15 - Tremila civili di Mariupol in una ex colonia penale

L'esercito russo starebbe trattenendo circa tremila civili di Mariupol a Donestk, in una ex colonia penale. Tra loro ci sarebbero anche 30 volontari arrivati nella città assediata sul Mar Nero per portare aiuti umanitari. Lo denuncia il difensore civico ucraino per i diritti umani Lyudmyla Denisova.

