EuroJackpot in diretta oggi martedì 17 maggio. I numeri vincenti

Non c'è soltanto il Superenalotto a mettere sul piatto milioni di euro per chi centra la combinazione vincente. Anche il concorso Eurojackpot ha un montepremi da favola: 92 milioni. Venerdì scorso, infatti, nessun giocatore ha indovinato il 5 + 2. In tre hanno centrato il 5 + 1, portando a casa 829.835 a testa: vincite realizzate in Norvegia, Germania e Danimarca. Sono stati 18, invece, i 5+0 da 77.998 euro. Oggi, martedì 17 maggio, si replica. Estrazione alle ore 20. Questi i numeri vincenti (in aggiornamento).

