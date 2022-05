Carrello spesa, olio semi con farina e burro: prezzi alle stelle per la guerra. L'amaro podio Coldiretti dei rincari

17 maggio 2022 a

Un podio amaro. E' quello dei rincari causati dalla guerra. Il conflitto in Ucraina, invasa dalla Russia, si è infatti abbattuto sul carrello della spesa con la classifica dei rincari che è guidata dagli oli di semi, soprattutto quello di girasole (+64 per cento) che risente del conflitto in Ucraina che è uno dei principali produttori e ha dovuto interrompere le spedizioni.

Al secondo posto c’è la farina, con i prezzi in salita del 17 per cento trainati dagli aumenti internazionali del grano e al terzo il burro (+15,7 per cento), che risente della ridotta disponibilità del mais destinato all’alimentazione delle mucche da latte. Lo dice uno studio della Coldiretti sulla base delle rilevazioni Istat relative all’inflazione ad aprile 2022.

I prezzi di cibi e bevande sono balzati in media del 6,4 per cento, con aumenti a doppia cifra - sottolinea la Coldiretti in una nota - anche per la pasta (+14 per cento), carne di pollo (+12 per cento), verdura fresca (+12 per cento) e frutti di mare (+10 per cento), ma crescono anche quelli di gelati a +10 per cento, uova (+9 per cento) e pane (+8 per cento) rispetto allo stesso periodo scorso anno. Se i prezzi per le famiglie corrono l’aumento dei costi colpisce duramente, l’intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne, dove più di un’azienda agricola su dieci (11 per cento) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività ma ben circa un terzo del totale nazionale (30 per cento) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dell’aumento dei costi di produzione, secondo il Crea. Una situazione che si sta riflettendo anche su questo mese di maggio col conflitto che continua. Vedremo i prossimi risultati.

