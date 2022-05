Salmonella e Listeria: segnalato salame. Farina per polenta richiamata per fumonisine

17 maggio 2022 a

Dal primo gennaio 2022 Il Fatto Alimentare ha segnalato 56 richiami, per un totale di 120 prodotti. Il sito specializzato, dà adesso notizia che il ministero della Salute e i supermercati Unes hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di farina per polenta bramata ‘La Classica’ a marchio Molino Riva per la “presenza di fumonisina superiore ai limiti di legge”.

Il prodotto in questione, fa sapere ancora il sito, è venduto in confezioni sottovuoto da 1 kg, con il numero di lotto 120125 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 12/01/2025. La farina per polenta bramata richiamata è stata prodotta dall’azienda Molino Riva Srl, nello stabilimento di via Provinciale 69, a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco.

Il ministero ha pubblicato anche l’avviso di richiamo precauzionale ad opera del produttore di un lotto di salame cacciatore a marchio Villani per la “possibile presenza di Salmonella e Listeria m.”. Il prodotto interessato, riferisce la fonte, è venduto sfuso in formato da 170 grammi, con il numero di lotto 240222 – 26/01/22 e il Tmc 15/07/2022. Per i dettaglianti, il numero di lotto indicato sulle scatole è 1326212.

Il salame cacciatore richiamato è stato prodotto dall’azienda Villani Spa, nello stabilimento di via Zanasi 24 a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena (marchio di identificazione CE IT 68 L). In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati.

