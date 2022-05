Million Day, l'estrazione in diretta di oggi domenica 15 maggio: i numeri vincenti

15 maggio 2022 a

a

a

Ultimo appuntamento della settimana oggi, domenica 15 maggio, con Million Day e l'assalto al milione di euro. Come accade tutti i giorni, alle ore 20.30 l'attesa estrazione. Chi azzecca la cinquina vince un milione. Premi minori per quaterna, terno e ambo, rispettivamente mille, cinquanta e due euro. Come accade da qualche settimana, non mancherà l'estrazione extra, immediatamente successiva a quella principale. Il Corriere segue in diretta il concorso. Oggi le cinquine vincenti sono le seguenti: in aggiornamento

Video su questo argomento Hindley doma il Blockhaus, l'australiano beffa Carapaz e Bardet | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.