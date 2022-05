Lotto e Superenalotto in diretta, l'estrazione di oggi sabato 14 maggio

14 maggio 2022 a

Superenalotto, la caccia al jackpot da favola continua anche oggi, sabato 14 maggio. Alle ore 20 l'attesa estrazione in contemporanea con quella del Lotto. Il sei non è stato centrato nemmeno giovedì scorso e il montepremi continua a salire in maniera vertiginosa. Oggi tocca i 204 milioni di euro. Nel concorso di giovedì sono stati centrati 6 cinque da 36.640 euro. Sette i "4 stella" da 38.328. Il sei manca nel concorso da quasi un anno. L'ultima volta fu centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo. Il vincitore conquistò in un colpo 156 milioni di euro.

La combinazione vincente da 85 milioni di euro

SUPERENALOTTO

I numeri vincenti

(in aggiornamento)

Numero Jolly

Numero Superstar

LOTTO

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

