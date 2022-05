EuroJackpot venerdì 13 maggio. Estrazione in diretta

13 maggio 2022 a

Oggi, venerdì 13 maggio, nuovo appuntamento con Eurojackpot, il concorso europeo, in Italia gestito da Sisal. Estrazione alle ore 20. Per vincere il ricco jackpot di 85 milioni di euro, è necessario azzeccare il 5 + 2. Il 13 maggio è una data importante per Eurojackpot che celebra un anniversario. Era, infatti, proprio il 13 maggio nel 2016, esattamente 6 anni, quando un fortunato vincitore di Paitone, in provincia di Brescia, realizzò un 5+1 da oltre un milione di euro. Un ricordo indelebile, come ricorda Agipronews, per il fortunato giocatore che non dimenticherà mai l'emozione del momento nonostante gli anni trascorsi. Una pagina di storia importante del gioco con nuove pagine devono essere ancora scritte. I 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è parte, continueranno a collaborare con l'obiettivo di offrire un Jackpot sempre milionario e con la certezza che l'Italia sarà protagonista della storia del gioco. Nel concorso di martedì 10 maggio, nessuno ha indovinato il 5 + 2 e il jackpot ha continuato a salire. Nell'ultima estrazione ha festeggiato in particolare un giocatore della Germania che ha centrato il 5 + 1, vincendo un milione 89.55 euro. Sempre in Germania azzeccato anche un 5 + 0 da 614.455 euro. I numeri vincenti di oggi (in aggiornamento). Euronumeri (in aggiornamento).

