Million day in diretta, l'estrazione di oggi venerdì 13 maggio

Appuntamento con Million Day. Caccia alla cinquina d'oro anche nel concorso di oggi, venerdì 13 maggio. La speranza è sempre la stessa, indovinare i cinque numeri che consentono di vincere un milione. Le combinazioni minori danno diritto a premi di consolazione: mille euro perla quaterna, cinquanta per il terno e due per l'ambo. Come tutti i giorni il Corriere segue in diretta l'estrazione a cura di Lottomatica. I numeri vincenti del concorso di oggi, venerdì 13 maggio: (in aggiornamento). Questa, invece, l'estrazione Extra (in aggiornamento).

