Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi martedì 10 maggio. Quanto vale il 6: jackpot da record

10 maggio 2022 a

a

a

Prima estrazione della settimana di Lotto e Superenalotto oggi, martedì 10 maggio. Alle ore 20 appuntamento con i due concorsi che, in caso di vittoria, cambiano la vita al fortunato giocatore. Soprattutto il Superenalotto, dato che nessun "6" è stato centrato nella terza estrazione della scorsa settimana. Adesso, il 6vale il premio più alto al mondo e il secondo Jackpot nella storia del gioco: per l’estrazione odierna, sottolinea agipronews, il SuperEnalotto metterà in palio 201,4 milioni di euro, una cifra che si avvicina sempre di più al record dei 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019. È quasi un anno che non viene centrata la sestina vincente: l’ultimo 6 risale al 22 maggio scorso, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. Il vincitore aspettò solo 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Nella storia delle regioni più premiate col 6, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16. Segue l’Emilia Romagna con 13 e la Puglia con 10, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni che, dal 1997 a oggi, non hanno mai realizzato un 6: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Il Corriere segue l'estrazione dei due concorsi in diretta e poi pubblica i numeri vincenti su questa pagina.

Rapinarono Rolex ad un anziano reatino, presa coppia rumena

SUPERENALOTTO

in aggiornamento

Furti nelle case, sgominate due bande. Sono accusate di aver svaligiato decine di appartamenti

LOTTO

in aggiornamento

La cinquina per vincere un milione di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.