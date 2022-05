Million Day, i numeri vincenti oggi sabato 7 maggio: l'estrazione in diretta

07 maggio 2022 a

a

a

Caccia al milione con Million Day anche oggi, sabato 7 maggio, con la sesta estrazione della settimana. Il concorso targato Lottomatica estrae cinque numeri alle ore 20,30 e mette in palio un milione di euro a chi li becca tutti. Premi anche per quaterna, terno e ambo, ovviamente più bassi. Da qualche settimana spazio a una seconda estrazione, la Extra, con un euro giocato in più. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica su questa pagina i numeri vincenti. Oggi la cinquina che vale un milione è la seguente: in aggiornamento

La cinquina da un milione di euro: ecco i numeri

