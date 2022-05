Million Day in diretta oggi venerdì 6 maggio: i numeri

06 maggio 2022 a

Million Day, caccia alla cinquina d'oro anche nel concorso di oggi, venerdì 6 maggio. Come tutti i giorni il Corriere segue in diretta l'estrazione a cura di Lottomatica. Chi indovina la combinazione giusta, porta a casa un milione di euro. Tanti soldi con cui si possono concretizzare sogni e progetti. Per le combinazioni minori, premi di consolazione: mille euro perla quaterna, cinquanta per il terno e due per l'ambo.

I numeri vincenti del concorso di oggi, venerdì 6 maggio, sono i seguenti: 4-11-28-51-52

Questa, invece, l'estrazione Extra: 9-30-35-39-53

