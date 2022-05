Lotto e Superenalotto in diretta: i numeri di oggi giovedì 5 maggio

05 maggio 2022 a

Superenalotto: il jackpot continua a resistere e ormai inizia a scorgere il traguardo dei 200 milioni di euro. Nel concorso di oggi, giovedì 5 maggio, tocca l'incredibile somma di 198.8 milioni. Il sei, infatti, non è stato indovinato nemmeno nel concorso di martedì 3 maggio. Sono stati centrati due cinque che hanno permesso ai giocatori di incassare 109.021 euro. Somme importanti, ma ovviamente imparagonabili a quasi duecento milioni. I cinque, comunque, sono stati indovinati a Carbonate, in provincia di Como, e a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Due 4 stella da 37.003 euro ciascuno. Il sei non viene azzeccato dal 22 maggio 2021 quando a Montappone, in provincia di Fermo, un giocatore vinse 156 milioni di euro. Il Corriere, come sempre, segue in diretta l'estrazione. Di seguito i numeri vincenti di Superenalotto e Lotto.

La cinquina da un milione di euro: ecco i numeri

I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO

(in aggiornamento)

Jolly

Superstar

Di seguito i numeri del Lotto estratti nel concorso di oggi, giovedì 5 maggio.

L'ESTRAZIONE DEL LOTTO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

