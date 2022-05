Eurojackpot in diretta, l'estrazione di oggi martedì 3 maggio

03 maggio 2022 a

Oggi, martedì 3 maggio, prima estrazione settimanale del concorso EuroJackpot. Nell'ultimo concorso non sono stati centrati 5 + 2 e il montepremi è salito sino a 57 milioni di euro. Sono stati indovinati otto 5 + 0 da 134.289 euro. Vincite in Germania (5), Danimarca, Repubblica Ceca e Slovenia. Oggi ricorre l'anniversario di una importante scommessa in Italia. Tre anni fa a Milano fu registrata una vincita da oltre 2.7 milioni. La Dea Bendata anche oggi darà un bacio ad un giocatore italiano?

La combinazione vincente di oggi, martedì 3 maggio, è la seguente (in aggiornamento).

Euronumeri

