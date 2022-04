Superenalotto e Lotto oggi sabato 30 aprile: l'estrazione e i numeri vincenti. Il jackpot sfiora i 196 milioni

30 aprile 2022 a

a

a

Terza e ultima estrazione della settimana - e del mese di aprile - di Lotto e Superenalotto oggi, sabato 30. Appuntamento come sempre alle ore 20 per la diretta dei numeri vincenti dei due concorsi. Il Superenalotto, nella fattispecie, potrebbe regalare una grande soddisfazione. Nella seconda estrazione della settimana infatti non è stato centrato alcun "6" e il Jackpot è salito a 195,8 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 28 aprile sono nove i punti "5" centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 23.322,59 euro a testa. Da segnalare anche due "4 stella" da 34.797 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina.

Calcio in lutto, è morto Mino Raiola

I SEI NUMERI DEL SUPERENALOTTO

In aggiornamento

Omicidio Cristina Mazzotti, si apre una nuova inchiesta: quattro indagati

L'ESTRAZIONE DEL LOTTO

In aggiornamento

**Ucraina: Angelina Jolie in visita a sorpresa a Leopoli (video)**

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.