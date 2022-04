Million Day oggi giovedì 28 aprile: l'estrazione in diretta

28 aprile 2022 a

a

a

Riparte la corsa al milione di euro, come tutti i giorni. Anche oggi, giovedì 21 aprile, caccia alla fortunata cinquina grazie al concorso Million Day, gestito da Lottomatica. Occorre azzeccare la cinquina per vincere il milione e ovviamente le probabilità sono molto basse. Quaterna, terno e ambo assegnano premi notevolmente inferiori: mille, cinquanta e due euro. Il Corriere come ogni giorno segue l'estrazione in diretta e pubblica su questa stessa pagina la combinazione vincente. Oggi, giovedì 28 aprile, i numeri estratti sono (in aggiornamento). Estrazione Extra (in aggiornamento).

Prezzo del grano alle stelle, aumento del 22% per la guerra. Coldiretti: "Investire per far crescere la produzione interna"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.