Eurojackpot, l'estrazione in diretta di oggi martedì 26 aprile: i numeri vincenti

Prima estrazione della settimana oggi, 26 aprile, per Eurojackpot, il concorso europeo con estrazioni due volte a settimana, il martedì e il venerdì. Caccia al montepremi da 42 milioni di euro, dopo che nel concordo di venerdì 22 aprile non è stato centrato alcun 5+2. Ci sono stati però quattro giocatori che hanno centrato il 5+1 e si sono portati a casa 603.179,40 a testa: le vincite sono state realizzate in Germania, Repubblica Ceca e Finlandia (2). Centrati anche cinque 5+0 da 195.296,70 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 2 18 28 42 50, Euronumeri 2 e 11. Alle 20,30 quindi i nuovi numeri vincenti. Il Corriere segue l'estrazione in diretta, alle 20,30, e pubblica la combinazione su questa pagina.

La combinazione vincente di oggi, martedì 26 aprile, è la seguente: in aggiornamento.

