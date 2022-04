Lo Stato deve alla Sicilia otto miliardi: lo studio dei tecnici di Regione e ministero dell'Economia e delle Finanze

Christian Campigli 23 aprile 2022 a

a

a

Un autentico salasso. Una decisione che, se confermata, riaprirà una polemica mai sopita: quella tra i sostenitori del federalismo fiscale e, dall'altro lato della barricata, chi al contrario è convinto che accentrare le imposte comporterebbe un notevole abbassamento della pressione fiscale. Questa mattina l'agenzia di stampa Ansa ha riportato un'indiscrezione, secondo la quale la Regione Sicilia avrebbe diritto a ricevere otto miliardi di euro, mai versati dallo Stato dal 2007 a oggi. Il calcolo sarebbe stato ultimato dai tecnici palermitani e da quelli del Ministero dell'Economia e delle Finanze; si tratterebbe di una sorta di “ristoro” previsto da una norma nazionale, come compensazione per l'aumento, avvenuto quindici anni fa, della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico della Regione.

Sesso di gruppo con le allieve: arrestato maestro di arti marziali, denunciata la moglie

In base ai calcoli fatti, a conclusione di uno specifico tavolo tecnico al Mef, la Regione da quest'anno dovrebbe ricevere, a regime, 631 milioni di euro. Se la Trinacria incassasse per intero gli otto miliardi di euro pregressi, di colpo si azzererebbe il disavanzo di bilancio, che è oggi pari a circa sette miliardi. Secondo il portale Lasiciliaweb, “la somma annuale da corrispondere all’Isola doveva essere pari all’aumento percentuale di quasi cinque punti della quota di compartecipazione a carico della Regione alla spesa sanitaria, che passò dal 44,8 al 49,11%; l’incremento fu stabilito nell’ambito del piano di risanamento della spesa sanitaria, ma intanto alla Sicilia furono anche attribuite altre funzioni in materia”. Una norma che, evidentemente, non è mai stata applicata.

Renzi attacca Conte: "Incompetente e incapace di conoscere le regole del gioco"

Nei prossimi giorni verrà redatta e resa nota un'ampia relazione. Che sarà oggetto di una trattativa che, ad oggi, appare piuttosto complessa. Una valutazione che scatenerà un vespaio di polemiche e ridarà fiato da una parte ai fans del federalismo fiscale e, dall'altro lato della barricata, ai tifosi del centralismo contributivo.

Migranti, gli arrivi illegali in Europa toccano il picco dal 2016

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.