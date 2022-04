Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti: l'estrazione in diretta oggi sabato 23 aprile. Il jakpot vale 192 milioni

23 aprile 2022 a

a

a

Terza e ultima estrazione della settimana per Lotto e Superenalotto oggi, sabato 23 aprile: dalle 20, Lottomatica estrae i numeri vincenti dei due concorsi che potrebbero fare fortunati milioni di italiani che sfidano la sorte. Per quanto riguarda il Superenalotto, il jackpot è salito a 192 milioni. Nel concorso di giovedì 21 aprile sono sette i punti "5" estratti, con i fortunati vincitori che si portano a casa 29.908,25 euro a testa. Da segnalare anche otto "4 stella" da 31.201 euro ciascuno. L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Il Corriere segue come di consueto le due estrazioni in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina.

Ucraina: sindaco Bucha, 'quasi completato il recupero delle vittime civili, a ora sono 412'

I NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO

In aggiornamento

Motomondiale: Gp Portogallo, prima visita nel paddock per Rossi dopo il ritiro dalla MotoGp

L'ESTRAZIONE DEL LOTTO

In aggiornamento

Carolina Marconi, negata l'adozione a causa della malattia: lo sfogo sui social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.