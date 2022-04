Million Day, l'estrazione in diretta di oggi sabato 23 aprile. I numeri vincenti: ecco la cinquina che vale un milione

23 aprile 2022 a

a

a

Tempo di Million Day anche oggi, sabato 23 aprile, con l'ultima estrazione della settimana. Il concorso, gestito da Lottomatica, mette in palio un milione di euro ogni giorno. Estrazione alle 20,30, con tanti giocatori che provano a sfidare la dea della fortuna. Premi anche per quaterna, terno e ambo, seppur con cifre più basse. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i cinque numeri vincenti su questa pagina.

I CINQUE NUMERI CHE VALGONO UN MILIONE

In aggiornamento

ESTRAZIONE EXTRA

In aggiornamento

Tiki taka umbro a Barcellona, Luca Cannoni trionfa al Barca Academy con l'Under 12

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.