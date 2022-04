Superenalotto e Lotto in diretta, i numeri di oggi martedì 21 aprile

21 aprile 2022 a

191 milioni di euro. E' l'incredibile jackpot del concorso Superenalotto. Il sei manca ormai da quasi un anno. L'ultima volta fu centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo. Da allora nessuno ha più azzeccato la sestina vincente. Oggi, giovedì 21 aprile, nuovo assalto. Nel concorso di martedì 19 aprile sono stati indovinati due cinque. Uno a Sanremo, in provincia di Imperia, l'altro a Piazza Armerina, in provincia di Enna. I giocatori si sono messi in tasca l'importante somma di 97.076 euro a testa. Due "4 stella" da 47.802 euro. Anche oggi il Corriere seguirà in diretta l'estrazione dei numeri di Lotto e Superenalotto.

SUPERENALOTTO

La combinazione vincente di oggi, giovedì 21 aprile.

(in aggiornamento)

Jolly

Superstar

LOTTO

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi, giovedì 21 aprile.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

