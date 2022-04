Imprese, lo studio di Confcommercio: allarme usura, 30mila aziende sono a rischio

Pietro De Leo 20 aprile 2022 a

C’è un allarme che nasce in questi giorni in cui il caro bollette e l’inflazione gravano sulla vita delle imprese. Ed ha a che fare con la mancanza di credito, nei suoi effetti peggiori. Secondo uno studio Confcommercio, infatti, circa 30 mila aziende sono a rischio elevato di usura. Si tratta di piccole e medie imprese del comparto commerciale e dei pubblici esercizi. Un tema che gli stessi imprenditori riconoscono come incombente.

Nel report dell’associazione, infatti, la maggior quota della categoria individua nell’usura il fenomeno criminale con un aumento maggiore (27%). A seguire l’abusivismo (22%), il racket (21%), i furti (21%) e atti di vandalismo (19%). Poi le aggressioni fisiche (18%). Un trend che vede la quota più larga al Sud, dove l’usura è indicata in aumento del 30% dalle imprese. Il Presidente di Confcommercio Sangalli indica proprio negli eventi in successione negli ultimi due anni, dalla pandemia (che ha portato a quella zavorra di norme con effetto inibente per i consumi) alla guerra, i “detonatori” del fenomeno. E dunque il calo dei volumi economici e la crisi di liquidità per le imprese sono il terreno di coltura per la via peggiore all’ottenimento del credito.

D’altronde, quanto lo scenario per le casse delle aziende sia drammatico, lo si ritrova anche in uno studio recentemente diffuso da Intesa Sanpaolo, secondo cui i maggiori aggravi per “l’acquisto di beni e servizi”, dovuti al caro dei costi energetici e delle materie prime, costeranno alle imprese 188 miliardi di euro rispetto a prima della guerra. Circa sei manovre economiche. Una tagliola che si sta abbattendo su competitività e capacità di mantenere i livelli occupazionali.

