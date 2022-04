Superenalotto e Lotto, i numeri di oggi martedì 19 aprile: l'estrazione in diretta. Il Sei vale 189,8 milioni

19 aprile 2022 a

Prima estrazione della settimana di Lotto e Superenalotto oggi, martedì 19 aprile. Il jackpot di quest'ultimo gioco continua a salire e sfiora i 190 milioni di euro - per la precisione si è fermato a 189,8 - con migliaia di italiani che vanno a caccia del Sei che svolterebbe sicuramente la vita. Nel concorso di sabato 16 aprile è stato centrato un "5+1" da ben 793.221,70 euro a Corneliano D'Alba (CN) presso il punto vendita Tabacchi Edicola Gallo Emanuele in Piazza Cottolengo 47, grazie a una Schedina 5 Pannelli. Centrati poi dieci punti "5", con i fortunati vincitori che si portano a casa 25.627,17 euro a testa. Da segnalare anche due "4 stella" da 24.954 euro ciascuno. L’ultima maxi vincita, da 156 milioni di euro, è stata centrata il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Il Corriere, come di consueto, segue l'estrazione delle 20 e pubblica i numeri vincenti su questa pagina.

SUPERENALOTTO

La combinazione vincente di oggi

in aggiornamento

LOTTO

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi

in aggiornamento

