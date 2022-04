Superenalotto ed Eurojackpot, pioggia di milioni in palio nei concorsi di domani, martedì 19 aprile. I numeri di Vincicasa

18 aprile 2022 a

Nel concorso del Superenalotto il sei continua a latitare. L'ultima volta è stato azzeccato il 22 maggio 2021, a Montappone, in provincia di Fermo. Quel giorno lo scommettitore baciato dalla fortuna si mise in tasca la bellezza di 156 milioni di euro. Da allora nessuno è più riuscito a centrare la combinazione vincente, nemmeno nell'estrazione per pasquale, quella di sabato 16 aprile. E' stato però indovinato un 5 + 1 da ben 793.221 euro. La schedina vincente è stata convalidata a Corneliano D'Alba, in provincia di Cuneo, nel punto vendita Tabacchi Edicola Gallo Emanuele in Piazza Cottolengo, grazie a una schedina 5 pannelli. Sono stati inoltre centrati dieci 5, con premi da 25.627 euro l'uno. Da segnalare anche due 4 stella da 24.954. Il jackpot, dunque, sale ancora e tocca l'incredibile somma di quasi 190 milioni di euro.

Il jackpot sale ancora anche nel concorso EuroJackpot. Venerdì 15 aprile 2022 nessuno scommettitore si è assicurato il montepremi europeo che sale dunque alla bellezza di 30 milioni. Sono stati sette i giocatori ad aver centrato il 5+1 e a portare a casa 237.056 a testa: le vincite sono state realizzate in Germania (4), Svezia (2) e Finlandia. Centrati anche dieci 5+0 da 93.582 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 2 - 5 - 10 - 20 - 24, Euronumeri 4 e 7. Anche in questo caso nuova estrazione nella giornata di domani, martedì 19 aprile.

Nel giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, infine, nessun 5 nell'estrazione del VinciCasa che ha avuto un montepremi di 22.369 euro. La combinazione vincente in questo caso è stata 3 - 4 - 18 - 29 - 36. All'unico 4 è andato un premio di 917 euro, i 163 punti 3 si sono aggiudicati quasi 20 euro mentre gli 1.802 punti 2 hanno vinto 2,5 euro.

