Million Day di Pasquetta, i numeri vincenti di oggi lunedì 18 aprile 2022

18 aprile 2022 a

Caccia al sei da un milione di euro anche nel giorno di Pasquetta, oggi lunedì 18 aprile. Come sempre, anche stasera, nonostante il giorno festivo, estrazione a cura di Lottomatica a partire dalle ore 20.30. Occorre azzeccare tutta la cinquina per vincere il milione. E sono migliaia i giocatori che sperano di trovare un inatteso regalo nell'ideale uovo di Pasqua in ritardo. Quaterna, terno e ambo vengono premiati con mille, cinquanta e due euro. Il Corriere segue in diritta l'estrazione e pubblica la combinazione vincente. Oggi i cinque numeri fortunati sono (in aggiornamento).

Questa, invece, la combinazione extra (in aggiornamento).

