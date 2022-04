Superenalotto e Lotto oggi sabato 16 aprile, l'estrazione in diretta: i numeri vincenti. Il jackpot supera i 189 milioni

16 aprile 2022 a

Ultima estrazione della settimana per Superenalotto e Lotto: oggi, sabato 16 aprile, milioni di italiani andranno a caccia del sei, sperando di svoltare proprio per Pasqua. Il jackpot, infatti, supera i 189 milioni, il secondo più alto della storia del gioco. Giovedì, nella seconda estrazione della settimana, non è stato centrato alcun sei - giocata che manca dal 22 maggio 2021 - e il montepremi è salito a 189,1 milioni. A Roma e Spresiano (TV) sono stati realizzati due "5+1" da 321.603,36, mentre sono sette i punti "5" centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 29.686,47 euro a testa. Da segnalare anche cinque "4 stella" da 19.643 euro ciascuno. Il Corriere, come di consueto, segue l'estrazione delle 20 e pubblica i numeri vincenti su questa pagina.

SUPERENALOTTO

La combinazione vincente di oggi: in aggiornamento

LOTTO

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi: in aggiornamento

