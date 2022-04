Uova di Pasqua e colombe, i consigli per risparmiare: l'inchiesta di Altroconsumo

16 aprile 2022 a

A poche ore dalla Pasqua e dagli ultimi acquisti torna utile - per comperare in maniera più consapevole possibile - l'inchiesta di Altroconsumo ( qui il link ) che ha rilevato i prezzi di 45 marche di colombe e uova di cioccolato in 25 negozi e supermercati di Roma e Milano oltre a sei negozi online.

La prima cosa che balza all’occhio è la differenza di listini. Per una colomba classica da un chilo si spende da un minimo di 2,74 euro (Maina) a un massimo di quasi 17 euro (Tre Marie) con una differenza del 520%. Costano di più quelle con ricette particolari o ripiene di creme: in questi casi il prezzo minimo sfiora i 4 euro/kg (Balocco senza canditi) e quello massimo arriva a 24 €/kg (Tre Marie colomba “noir”, che costa quasi 19 euro ma pesa solo 800 g) con una differenza del 520%. Le colombe confezionate più convenienti sono quelle con il marchio della catena dei supermercati, che nella stragrande maggioranza dei casi sono prodotte dalle stesse aziende leader di mercato (Maina, Paluani, Vergani…). Osservando i listini delle marche famose come: Bauli, Balocco, Maina, Motta, Vergani…, Altroconsumo ha rilevato differenze rilevanti (oltre l’80%) tra un’insegna e l’altra probabilmente dovute ad accordi commerciali stipulati con le singole aziende. Le colombe che hanno il marchio dell’insegna (Carrefour, Coop, Le Grazie, Favorina…) in genere mantengono un prezzo più stabile in tutti i punti vendita

Per le uova di cioccolato le differenze di prezzo sono meno vistose rispetto alle colombe e vanno dal 90% per la versione fondente al 253% per quella al latte, segmento in cui la scelta è anche molto più ampia. I prezzi variano moltissimo a seconda del tipo di sorpresa e al punto vendita. La qualità e il peso del cioccolato sono elementi che tendenzialmente influiscono meno sul costo: conta di più la licenza utilizzata per la sorpresa. Puntare sulle offerte delle catene di supermercati è molto utile. La rivista dei consumatori ha infine confrontato i listini dei dolci pasquali con quelli rilevati nel 2013. Il prezzo medio delle uova di cioccolato in nove anni è calato del 10%, passando da quasi 50 €/kg nel 2013 ai 45 di oggi. Salgono invece del 40% i prezzi delle colombe, anche se scende del 10% il listino più basso rilevato tra le offerte.

