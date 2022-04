Million Day in diretta oggi martedì 12 aprile: i numeri vincenti

12 aprile 2022 a

a

a

Million Day, seconda estrazione della settimana. Anche oggi, martedì 12 aprile, caccia al milione grazie al concorso gestito da Lottomatica. Come al solito estrazioni alle ore 20.30. Per vincere il milione occorre indovinare la cinquina, cosa non semplice, ma che è riuscita a diversi giocatori. Premi minori per le altre combinazioni. La quaterna vale mille euro, il terno cinquanta, l'ambo due. Ogni giorno il Corriere segue in diretta l'estrazione e pubblica i numeri vincenti su questa stessa pagina. Oggi la cinquina che vale un milione è la seguente (in aggiornamento).

Questi, invece, i numeri dell'estrazione extra (in aggiornamento).

I numeri che valgono un milione di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.