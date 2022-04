Eurojackpot, quattro vincite da favola ma il jackpot sale. Ecco i super premi assegnati dal 10eLotto

11 aprile 2022 a

Non è soltanto il jackpot del Superenalotto a crescere in maniera vistosa e a sfiorare addirittura i 200 milioni di euro. Nell'ultima estrazione dell'Eurojackpot, infatti, nessun giocatore è riuscito a centrare il 5 + 2 quindi il montepremi sale. Nella giornata di domani, martedì 12 aprile, saranno 19 i milioni di euro che verranno messi in palio. Venerdì scorso hanno festeggiato cinque giocatori che hanno centrato il 5 + 1 e che hanno portato a casa 338.156 a testa: le vincite sono state realizzate, come ricorda Agipronews, in Germania (2), Ungheria (2) e Finlandia. Sono stati centrati anche sette 5 + 0 da 136.217 euro ciascuno. La combinazione vincente è stata 2 - 26 - 41 - 45 - 48, Euronumeri 5 e 12.

Nessun cinque nemmeno nell'estrazione del VinciCasa di domenica 10 aprile che ha avuto un montepremi di 26.578 euro. La combinazione vincente è stata 9 - 14 - 19 - 30 - 37. Ai sette punti con quattro è andato un premio di 155 euro, i 183 tre si sono aggiudicati 21 euro mentre i 2.090 punti due hanno vinto 2 euro e mezzo.

Il 10eLotto, invece, stavolta premia il Lazio. Nell’ultimo concorso di sabato 9 aprile la vincita più alta è stata registrata a Roma, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. Si festeggia anche in Puglia con un tris di vincite per un valore complessivo di 39 mila euro. La prima è stata realizzata a Triggiano, in provincia di Bari, grazie a un 9 da 30.001 euro, seguita da uno 0 da 10 mila euro messo a segno ad Altamura, sempre in provincia di Bari, e da un 6 Oro da 9 mila euro fatto registrare a Galatina, in provincia di Lecce. Protagonista di giornata anche la Lombardia, con un 9 da 20.001 mila euro indovinato a Milano e un 4 Doppio Oro valso 12 mila euro a un giocatore di Erba, in provincia di Como. Da segnalare, spiega sempre Agiprownews, anche un 7 Oro da 25 mila euro a Quinto di Treviso, in provincia di Treviso e un 9 realizzato a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro per un totale di oltre un miliardo da inizio anno.

