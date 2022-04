Turismo, nel 2022 +35% di presenze rispetto al 2021: 9 italiani su 10 rimarranno in Italia

Christian Campigli 11 aprile 2022 a

Un settore strategico per la nostra economia. Un volano di fondamentale importanza. Che va difeso e, laddove possibile, migliorato. Il turismo rappresenta per l'Italia un comparto indispensabile per la crescita economica e per l'uscita dalla crisi. Poco più di 92 milioni di arrivi e quasi 343 milioni di presenze tra italiani e stranieri, con un incremento rispettivamente pari al 43% e al 35% rispetto al 2021. Sono alcune delle stime per il 2022 di un'indagine di Demoskopika, rese note questa mattina dall'agenzia di stampa Ansa.

Una tendenza in crescita, seppur ben lontana dallo scenario del 2019. I pernottamenti dovrebbero segnare ancora un -21,4% e gli arrivi un -29,6%. Sono quasi 30 milioni gli italiani (51% sul totale) che hanno già scelto di andare in vacanza nei prossimi mesi. Nove milioni (il 16% sul totale dei connazionali) hanno prenotato la villeggiatura, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 35 anni. Nove italiani su dieci trascorreranno nel Belpaese le proprie ferie. Solo il 10% ha in programma di recarsi all'estero; di questi il 7% ha organizzato il viaggio in una destinazione europea, mentre il rimanente 3%, opta per una vacanza lontano dal Vecchio Continente. Anche in questo caso, saranno i giovani (18-35 anni) a propendere maggiormente per un viaggio oltre confine. Guerra e pandemia condizionano fortemente il turismo italico: del 31% di nostri connazionali che ha rinunciato alla vacanza per i prossimi mesi, il 10% lo fa per timore degli effetti del conflitto in Ucraina e l'8% per il Covid.

Allarmante il 13% degli italiani che non ha programmato la villeggiatura con la famiglia, dichiarando un peggioramento della condizione economica rispetto allo scorso anno. Per l'anno in corso, si stima l'assenza dall'Italia di oltre 300 mila turisti ucraini e russi, con una riduzione di 2,4 milioni di presenze e una contrazione della spesa turistica per quasi 180 milioni di euro.

