Million Day, i numeri vincenti di oggi 9 aprile: l'estrazione in diretta

09 aprile 2022 a

a

a

Consueto appuntamento giornaliero con Million Day: alle ore 20,30 di oggi, sabato 9 aprile, Lottomatica estrae a sorte cinque numeri che valgono un milione di euro. Una bella cifra per il fortunato che azzeccherà la combinazione vincente. Premi anche per quaterna, terno e ambo, seppur inferiori. Come sempre, il Corriere segue l'estrazione in diretta e aggiorna questa pagina con i numeri vincenti.

La cinquina che vale un milione oggi, sabato 9 aprile, è la seguente: in aggiornamento

Video su questo argomento Ucraina, Di Maio: "Riapriremo l'ambasciata a Kiev. Rafforziamo percorso diplomatico"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.