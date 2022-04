Superenalotto e Lotto in diretta, i numeri vincenti di giovedì 7 aprile

07 aprile 2022 a

a

a

La caccia al sei da favola continua, Nel concorso del Superenalotto la super vincita manca dal 22 maggio 2021, quando un fortunato scommettitore centrò il sei con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo, e vinse la bellezza di 156 milioni di euro. Da allora nessuno è più riuscito a centrare il sei e il jackpot è salito fino all'incredibile somma di 184.3 milioni. Nell'ultimo concorso, quello di martedì 5 aprile, in tre hanno indovinato il cinque, vincendo la bellezza di 70.186. Le giocate sono state convalidate a Milano, Vigevano (Pv) e Catania. Sono stati registrati anche quattro "4 stella" da 33.643 euro. Con l'estrazione di stasera, giovedì 7 aprile, si torna a sognare il colpo della vita. Il Corriere come al solito seguirà in diretta Superenalotto e Lotto e pubblicherà i numeri su questa stessa pagina.

SUPERENALOTTO

La combinazione vincente di oggi, giovedì 7 aprile.

(in aggiornamento)

Numero Jolly

Numero Superstar

LOTTO

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi, giovedì 7 aprile.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.