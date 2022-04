Eurojackpot oggi martedì 5 aprile, l'estrazione in diretta: i numeri vincenti

05 aprile 2022 a

a

a

A partire da martedì 29 marzo, è partito il nuovo corso dell'estrazione Eurojackpot. Il concorso continentale, infatti, ha raddoppiato il suo appuntamento. Numeri tirati a sorte non soltanto il venerdì, ma anche il martedì. I numeri vengono estratti a partire dalle ore 20 e anche oggi, martedì 5 aprile, milioni di cittadini andranno alla caccia del montepremi. Per conquistare il jackpot occorre centrare il 5 + 2. La vincita massima è tornata a 10 milioni, visto che venerdì primo aprile un giocatore tedesco ha azzeccato il 5 + 2, intascando 24,7 milioni. Il Corriere segue l'estrazione in diretta. Di seguito i numeri vincenti

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

In aggiornamento

EURONUMERI

In aggiornamento

Lo spadista azzurro Santarelli lancia asta solidale pro Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.