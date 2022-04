Coldiretti, per la produzione della frutta costi aumentati del 51%. In calo i consumi

05 aprile 2022 a

a

a

Una nuova stangata per il mondo dell'agricoltura, con conseguente allarme lanciato da Coldiretti. La guerra in Ucraina e i rincari energetici, infatti, spingono l’aumento dei costi correnti per la produzione della frutta italiana a +51%. Ma il numero sale addirittura al 67% per l’ortofloricoltura, con un impatto traumatico sulle aziende agricole. Le cifre emergono dall’analisi di Coldiretti su dati Crea in rifermento a Fruit Logistica 2022 di Berlino, la principale fiera internazionale di settore dove è presente il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini per incontrare gli operatori italiani. Questi, infatti, sono preoccupati per l’impatto della guerra in Ucraina.

Aumentano i prezzi di alimentari, carburante e materie prime. Stangata su famiglie e imprese. Coldiretti: "Intervenire subito"

La crisi infatti colpisce direttamente imprese e famiglie con l’ortofrutta che è – sottolinea Coldiretti – la prima voce di spesa per una media di oltre 105 euro al mese, con una inversione di tendenza nei consumi che si sono ridotti del 3% per un quantitativo totale che è sceso a 5,9 milioni di tonnellate lo scorso anno. Uno scenario preoccupante per il settore ortofrutticolo nazionale che garantisce all’Italia 440mila posti di lavoro, pari al 40% del totale in agricoltura, con un fatturato di 15 miliardi di euro all’anno tra fresco e trasformato, pari al 25% della produzione agricola totale, grazie all’attività di oltre 300mila aziende agricole su più di un milione di ettari coltivati in Italia e vanta ben 113 prodotti ortofrutticoli Dop e Igp. L’Italia della frutta – evidenzia la Coldiretti – primeggia in Europa con molte produzioni importanti; ma anche per molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea. Un patrimonio minacciato da crisi internazionali e cambiamenti climatici che nell’ultimo anno hanno fatto registrare oltre un terzo in più (+38%) degli eventi estremi climatici, con la perdita di quasi un frutto su quattro per il crollo di oltre il 27% della produzione nazionale.

Siccità record, agricoltura in ginocchio

A questo, aggiunge la Coldiretti, si è aggiunto il balzo dell’energia che ha fatto impennare i costi dal riscaldamento delle serre ai carburanti per la movimentazione dei macchinari, dalle materie prime ai fertilizzanti, con spese più che raddoppiate, fino agli imballaggi, con gli incrementi che colpiscono dalla plastica per le vaschette, le retine e le buste (+72%), alla carta per bollini ed etichette fino al cartone ondulato per le cassette (+77%), stesso trend di rincari per le cassette in legno, mentre si allungano anche i tempi di consegna, in qualche caso addirittura quintuplicati. “Per difendere il patrimonio ortofrutticolo italiano è necessario intervenire per contenere il caro energia ed i costi di produzione con interventi immediati e strutturali per programmare il futuro - afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini - Occorre lavorare per accordi di filiera con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali. Ma – conclude Prandini – occorre investire per aumentare produzione e le rese dei terreni con bacini di accumulo delle acque piovane per combattere la siccità ma bisogna anche contrastare seriamente l’invasione della fauna selvatica che devasta le colture costringendo in molte zone interne all’abbandono dei terreni e sostenere la ricerca pubblica con l’innovazione tecnologica a supporto delle produzioni, della tutela della biodiversità e come strumento in risposta ai cambiamenti climatici e ai patogeni alieni, per contrastare i quali servono nuovi strumenti di difesa attiva e passiva".

Coldiretti: "Nel turismo crack da 50 miliardi per l'emergenza Covid"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.