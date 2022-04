Ovetti Kinder ritirati da Ferrero in Inghilterra e Irlanda: casi di salmonella

04 aprile 2022 a

In Inghilterra e Irlanda alcuni lotti di Ovetti Kinder vengono ritirati dagli scaffali. Ferrero ha preferito interrompere la vendita degli ovetti di cioccolata che contengono la sorpresa per il possibile "collegamento con un focolaio di salmonella". La notizia è stata riportata da alcune testate inglesi. La fonte citata è la Food Standards Agency (Fsa), l'agenzia britannica per la sicurezza degli alimenti. Ma la notizia è stata confermata dalla stessa Ferrero che ha deciso il ritiro della merce senza escludere che il provvedimento possa essere esteso anche ad altri Paesi.

Secondo la Fsa sono "almeno 63 i casi di malattie legate ai prodotti in questione. In gran parte sono stati colpiti bambini sotto i 5 anni". Gli ovetti coinvolti nel ritiro dagli scaffali, sono i Kinder surprise eggs, in confezione sia singola sia multipla, prodotti che hanno una scadenza compresa tra l'11 luglio e il 7 ottobre 2022: sono stati realizzati nello stabilimento di Arlon in Belgio. Altri prodotti Ferrero non sono interessati ma l'azienda ha precisato che "stiamo richiamando volontariamente lotti selezionati di Kinder Surprise come misura precauzionale, dal momento che siamo venuti a conoscenza di un possibile collegamento a una serie di casi segnalati di salmonella", si legge nella lettera di richiamo di Ferrero. L'azienda "ha effettuato volontariamente il ritiro del prodotto - puntualizza la Fsa - Stiamo lavorando a stretto contatto con loro e con le autorità competenti per identificare la causa precisa di questo focolaio".

La Repubblica riporta che Tina Potter, responsabile della Fsa per casi simili, ha dichiarato che "sappiamo che questi particolari prodotti sono apprezzati dai bambini piccoli, soprattutto con l'avvicinarsi della Pasqua. Invitiamo quindi i genitori e i tutori dei bambini a controllare se qualche prodotto già in casa sia interessato da questo richiamo". Nel 2021 il fatturato del gruppo è stato di 12.7 miliardi. I dipendenti sono oltre 34mila.

