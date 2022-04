Million Day in diretta oggi lunedì 4 aprile. La cinquina che vale un milione

04 aprile 2022 a

a

a

La caccia al milione di euro non conosce tregua, visto che ogni giorno alle ore 20.30 avviene il sorteggio del concorso gestito da Lottomatica. Secondo molti, però, l'estrazione del lunedì ha un sapore diverso, visto che inizia una nuova settimana. A parte il giorno, la speranza è sempre la stessa: azzeccare la cinquina che permette di incassare un milione di euro. Premi di consolazione per quaterna, terno e ambo: mille, cinquanta e due euro. Il Corriere ogni giorno segue l'estrazione in diretta e pubblica la cinquina vincente su questa stessa pagina, insieme a quella extra. I numeri di oggi sono (in aggiornamento).

Vincita da favola all'Eurojackpot: 24.7 milioni di euro. Nel Superenalotto in jackpot vola a 182.8 milioni

