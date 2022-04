Eurojackpot, vincita da favola: si mette in tasca 24.7 milioni di euro. Il jackpot del Superenalotto ancora resiste e vola a 182.8 milioni

03 aprile 2022 a

a

a

Una vincita da favola che stravolgerà la vita del giocatore che ha azzeccato quel 5 + 2 e che intasca una marea di milioni di euro. Per l'esattezza 24,7. Il concorso Eurojackpot stavolta ha avuto il suo vincitore. La giocata della vita è stata effettuata in Germania e sono stati azzeccati tutti i numeri della combinazione regina: 7 - 8 - 35 - 37 - 49. Euronumeri 5 e 8. Un grande colpo che azzera il jackpot del concorso e fa nascere un nuovo milionario. Ma non ha festeggiato soltanto il giocatore che ha azzeccato il 5 + 2.

La combinazione Eurojackpot che vale 22 milioni di euro

In quattro si "sono fermati" al 5 + 1 che comunque regala un bel bottino. Due in Norvegia, uno in Lettonia e l'ultimo in Danimarca. Hanno vinto ciascuno 446.950 euro. Quindi, come abbiamo scritto sopra, jackpot azzerato. Nella prossima estrazione si ripartirà da 10 milioni di euro. Il concorso torna martedì sera 5 aprile. Dalla scorsa settimana, infatti, i numeri vengono tirati a sorte due volte alla settimana, non solo il venerdì (come accade da sempre), ma anche il secondo giorno della settimana.

La cinquina della domenica: vale un milione

Mentre Eurojackpot ha incoronato il suo nuovo milionario, il Superenalotto continua la ricerca del Paperon de Paperoni. Il sei non è stato azzeccato nemmeno nel concorso di sabato 2 aprile. Il montepremi continua a salire e arriva all'incredibile somma di 182,8 milioni di euro. Nel concorso di sabato scorso sono stati nove i giocatori che hanno centrato il cinque. Gli scommettitori si portano a casa 28.285 euro a testa. Un bel premio, ma se solo avessero indovinato anche l'ultimo numero, avrebbero letteralmente fatto saltare il piatto. C'è stato anche un quattro stella da 35.581 euro. Il sei nel concorso del Superenalotto manca dal 22 maggio 2021. Quella sera in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo, il fortunato scommettitore si mise in tasca la bellezza di 156 milioni di euro.

Aumentano i prezzi di alimentari, carburante e materie prime. Stangata su famiglie e imprese. Coldiretti: "Intervenire subito"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.