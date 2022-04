Million Day, i numeri vincenti di oggi sabato 2 aprile. L'estrazione in diretta

02 aprile 2022 a

a

a

Seconda estrazione di aprile per Million Day. Anche oggi - sabato 2 aprile - come ogni giorno, alle ore 20,30 Lottomatica estrae a sorte i cinque numeri che valgono un milione di euro. Sicuramente un bel bottino, che cambia la vita al fortunato, anche se le probabilità di vincita sono molto basse. Ma i giocatori che tentano la dea bendata sono sempre molti. Premi anche per quaterna, terno e ambo, anche se più bassi. Da qualche settimana, inoltre, si può giocare anche all'estrazione Extra. Il Corriere segue come sempre l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina. I numeri vincenti di oggi sono: in aggiornamento

Estrazione Extra: in aggiornamento.

