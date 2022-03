Eurojackpot oggi martedì 29 marzo, l'estrazione in diretta: i numeri vincenti

29 marzo 2022 a

A partire da oggi, martedì 29 marzo, al via il nuovo corso dell'estrazione Eurojackpot. Il concorso continentale, infatti, raddoppia. Numeri tirati a sorte non soltanto il venerdì, ma anche il martedì. I numeri vengono estratti a partire dalle ore 20. Per conquistare il jackpot occorre centrare il 5 + 2. La vincita massima è passata da 90 a 120 milioni. Vedremo stasera se l'Italia sarà il primo paese baciato dalla fortuna nel nuovo corso.

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

(in aggiornamento)

EURONUMERI

