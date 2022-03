Million Day oggi lunedì 28 marzo in diretta: i numeri vincenti

28 marzo 2022 a

Comincia una nuova settimana e riparte la caccia al milione di euro. Il concorso Million Day sarà protagonista anche oggi, lunedì 28 marzo. Alle ore 20.30 è in programma l'estrazione dei numeri vincenti del concorso gestito da Lottomatica. Occorre azzeccare la cinquina per mettersi in tasca un milione di euro. Premi anche per quaterna, terno e ambo, ma ovviamente, somme di altro tenore: mille, cinquanta e due euro. Il Corriere segue in diretta l'estrazione. La combinazione vincente di oggi, lunedì 28 marzo, è la seguente (in aggiornamento).

I cinque numeri che valgono un milione: l'estrazione

