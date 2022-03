Caro bollette: 4 milioni di famiglie italiane in difficoltà, soprattutto a Sud

Pietro De Leo 26 marzo 2022 a

I rincari mordono la vita delle famiglie, già uscite a fatica da due anni di Covid con tutte le conseguenze economiche che ha generato. Ora, il centro studi Cgia mette nero su bianco, rielaborando i dati del rapporto Oipe 2020, le condizioni dei nuclei italiani. La cifra è drammatica: 4 milioni di loro sono in difficoltà.

“Famiglie che si trovano nell’impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici: ovvero il riscaldamento, l’affrescamento, l’illuminazione, l’utilizzo degli elettrodomestici”. Qui, poi, arriva il lato più drammatico: “vista la scarsa disponibilità economica, spesso questi nuclei sono costretti a scegliere: o si mette assieme il pranzo con la cena o si pagano le bollette. Le famiglie più a rischio sono quelle con un elevato numero di componenti, vivono in abitazioni datate e in cattivo stato di conservazione, il capofamiglia è giovane, spesso indigente e/o immigrato”.

Per quanto riguarda la diffusione geografica, invece, il Sud rappresenta l’area in cui la “povertà energetica” raggiunge livelli più alti, colpendo tra il 24 e il 36% delle famiglie di quel territorio. Si tratta di un quadro che va ad innestarsi con molteplici dati diffusi durante questa settimana. I sindacati degli affittuari hanno quantificato a 130-150 mila i nuclei a rischio sfratto, perché non ce la fanno a pagare l’affitto. Alcune sigle abruzzesi, inoltre, hanno lanciato l’allarme sugli anziani: molti di loro sono costretti a rinunciare a medicinali e generi alimentari per pagare le bollette. Il quadro di un disagio da crisi sociale profonda.

