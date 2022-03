Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi. L'estrazione in diretta di sabato 26 marzo

26 marzo 2022 a

Si va alla caccia della combinazione che cambia la vita anche oggi, sabato 26 marzo. Caccia al sei milionario al Superenalotto, con il jackpot che tocca vette altissime e si ferma a quota 177.7 milioni di euro. La maxi vincita non viene centrata dal 22 maggio, quando una scommessa convalidata a Montappone, in provincia di Fermo, fruttò 156 milioni. Nell'ultimo concorso, giovedì 24 marzo, hanno festeggiato i fortunati che hanno centrato due punto "5" da 101.225,45 euro. Le giocate vincenti sono stata convalidate a Aulla (MS) presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Resistenza, 56 e a Pistoia (PT) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in piazza Gavinana, 8. Il Corriere segue l'estrazione in diretta di Superenalotto e Lotto e pubblica i numeri vincenti su questa stessa pagina.

SUPERENALOTTO

In aggiornamento

LOTTO

In aggiornamento

