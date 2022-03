Million Day oggi venerdì 25 marzo: i numeri in diretta

25 marzo 2022 a

Corsa al milione di euro. Anche oggi, venerdì 25 marzo, estrazione alle ore 20.30. Occorre indovinare la cinquina per vincere il milione. Premi minori per chi centra quaterna, terno e ambo, rispettivamente mille, cinquanta e due euro. Il Corriere tutti i giorni segue l'estrazione in diretta e pubblica la combinazione vincente su questa stessa pagina. Oggi i cinque numeri che consentono di intascare un milione sono i seguenti: 7 - 15 - 27 - 49 - 51

EXTRA 22 - 23 - 33 - 48 - 52

