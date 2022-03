Eurojackpot oggi venerdì 25 marzo: estrazione in diretta. I numeri

25 marzo 2022 a

Eurojackpot: come tutti i venerdì, anche oggi 25 marzo, estrazione del concorso europeo. I numeri vengono estratti alle ore 20 e per assicurarsi il jackpot, occorre centrare il 5 + 2. La vincita è sempre milionaria. Ma quella di oggi è una data particolare per il concorso. Dopo dieci anni, infatti, cambia pelle. Il valore del jackpot milionario massimo passa da 90 a 120 milioni di euro, ma soprattutto viene raddoppiata l'estrazione che verrà effettuata due volte alla settimana, non solo il venerdì, ma anche il martedì. Fino a oggi sono stati assegnati 118 jackpot milionari in tutta Europa, di questi tre in Italia. Ma vediamo come è andata l'estrazione di questa sera (in aggiornamento).

EUROJACKPOT ESTRAZIONE NUMERI VINCENTI

EURONUMERI

Lotto e Superenalotto, ecco i numeri vincenti

