Eurojackpot raddoppia, due estrazioni alla settimana e jackpot da favola

Eurojackpot cambia pelle. E lo fa a partire da oggi, venerdì 25 marzo. Come spiega Agipronews, dopo 10 anni dalla sua nascita, l'unico gioco in Italia con un Jackpot europeo, si rinnova e si arricchisce. I 18 Paesi membri del consorzio, di cui va parte anche la Sisal, continueranno a mettere in palio il jackpot milionario, ma lo faranno con alcune novità. Intanto il valore massimo del jackpot: passerà da 90 a 120 milioni di euro. La seconda novità è che l'estrazione settimanale diventa doppia. I fortunati numeri del 5 + 2 non verranno tirati a sorte soltanto il venerdì, ma anche il martedì. Una nuova estrazione settimanale.

Giocare resta semplice. Occorre scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12, anziché su 10. Stasera, venerdì 25 marzo, la prima estrazione, mentre il 29 marzo la prima estrazione di martedì. Rosangela Robbiani, managing director lottery di Sisal spiega che "la nuova formula di Eurojackpot conferma la volontà di tutti i Paesi del Consorzio, di innovare costantemente, per rispondere alle esigenze comuni dei giocatori di lotterie". "Eurojackpot - aggiunge Robbiani, come riporta Agipronews - è il risultato di una solida collaborazione tra Paesi europei, alla quale per primi abbiamo creduto e abbiamo lavorato intensamente; oggi è particolare motivo di orgoglio essere l'unico concessionario in Italia a proporre ai nostri affezionati giocatori un gioco di respiro europeo. Le innovazioni, introdotte in Italia con l'avvallo di Adm, sono frutto dell'impegno di Sisal e del Product Working Group Europeo, costantemente alla ricerca di soluzioni che incontrino gli interessi dei consumatori, in linea con i principi di innovazione e responsabilità insiti del Dna aziendale".

Eurojackpot ha distribuito 118 Jackpot milionari, di cui 3 in Italia, settima nel ranking europeo: 29 maggio 2020 jackpot da 33.290.606, realizzato a Rionero in Vulture (Potenza) con una giocata casuale da 4 euro; 16 novembre 2018 jackpot da 18.000.000 centrato a Valledolmo (Palermo) con una giocata casuale da 2 euro; 16 agosto 2013 jackpot da 15.541.392 vinto a Carate Brianza (Monza e Brianza) con una schedina 5 pannelli da 10 euro.

