Superenalotto e Lotto oggi giovedì 24 marzo, diretta e combinazione vincente. Ecco i numeri

24 marzo 2022 a

a

a

Superenalotto, anche oggi, giovedì 24 marzo, caccia al sei milionario. Il jackpot è arrivato all'incredibile cifra di 176.7 milioni di euro. La maxi vincita non viene centrata dal 22 maggio, quando una scommessa convalidata a Montappone, in provincia di Fermo, fruttò 156 milioni. Nell'ultimo concorso, martedì 22 marzo, sono stati centrati due cinque da oltre 103mila euro e cinque 4 stella da 43mila. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa stessa pagina.

SUPERENALOTTO

La combinazione vincente di oggi, giovedì 3 marzo.

(In aggiornamento)

Numero Jolly

Numero Superstar

Pfizer Italia assume, 250 posti di lavoro nelle Marche per la produzione del farmaco anti Covid

LOTTO

Giovedì 24 marzo, ecco i numeri del Lotto estratti oggi.

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.