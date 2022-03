Million Day, i numeri vincenti di oggi mercoledì 23 marzo: l'estrazione in diretta

23 marzo 2022 a

L'appuntamento quotidiano con Million Day torna anche oggi, mercoledì 23 marzo. Il concorso di Lottomatica, da qualche giorno, ha spostato l'orario dell'estrazione: non più alle 19 ma alle 20,30. Così bisognerà attendere un'ora e mezza in più per scoprire se i numeri giocati sono quelli che fanno cambiare la vita. Sì, perché per coloro che azzeccano la cinquina la posta in gioco è di un milione di euro. Un bel bottino. Premi anche per quaterna, terno e ambo, più bassi certo, ma comunque interessanti. Inoltre, la novità di Million Day oltre al nuovo orario è anche quella dell'estrazione Extra: con un euro in più, c'è la possibilità di giocare per altri cinque numeri vincenti. Il Corriere, come di consueto, segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina. Oggi, mercoledì 23 marzo, i numeri vincenti sono: 9-17-29-30-42.

Estrazione Extra: 12-14-18-32-44.

