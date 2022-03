Iliad continua a crescere: in Italia 8.5 milioni di utenti e 805 mln di fatturato

22 marzo 2022 a

Quarto anno in Italia per la compagnia Iliad che chiude il 2021 con oltre 8,5 milioni di utenti e una quota di mercato superiore al 10%, come anticipato a fine gennaio in occasione del lancio della iliadbox e del servizio in fibra Ftth. Lo riferisce la società stessa in una nota precisando di proseguire "la propria strada in continua crescita". "Il 2021 - sottolinea ancora Iliad - è stato un anno di forte crescita e di grande impegno per Iliad che continua a contribuire fortemente allo sviluppo del settore in Italia con investimenti pari a 413 milioni di euro principalmente destinati all’implementazione della propria infrastruttura di rete radio mobile in tutto il Paese per cui l’anno si è chiuso superando le aspettative, con più di 8.700 siti attivati". Iliad, a fine 2021, registra un fatturato in crescita del 19% sul 2020 e pari a 802 milioni di euro, con un Ebitdaal positivo per il primo anno, a 80 milioni di euro.

"A oggi - precisa ancora la società - è in costante crescita anche la rete distributiva di Iliad che è presente in Italia con oltre 3.500 punti vendita tra cui: 25 Flagship Store, più di 1.200 iliad Corner (con anche le Simbox diffuse presso la Gdo) oltre 2.000 iliad Express presso supermercati, grande distribuzione e book store, e più di 350 iliad Point in edicole e tabaccherie. Dunque positiva anche l'aumento dei punti di riferimento.

Il Gruppo iliad, il sesto più grande operatore di telefonia mobile in Europa, registra una crescita diffusa sia per numero di utenti che per fatturato e per Ebitdaal in tutti i Paesi di riferimento con Play in Polonia, Free in Francia e iliad in Italia, con un fatturato pari a 7,5 miliardi di euro e un Ebitdaal in crescita del 51% a 2,95 miliardi di euro".

